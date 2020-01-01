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Intel Core i5 8365U против AMD Ryzen 5 3500U

Intel Core i5 8365U
Intel Core i5 8365U
VS
AMD Ryzen 5 3500U
AMD Ryzen 5 3500U

Что лучше: Intel Core i5 8365U на 1.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.1) или AMD Ryzen 5 3500U на 2.1 ГГц (c Turbo Core до 3.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3500U and 8365U
Причины выбрать Intel Core i5 8365U
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2400
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • На 11% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 3.7 ГГц)
  • На 1.74 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3500U
  • Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 8365U +10%
2189
Ryzen 5 3500U
1994
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 8365U
6380
Ryzen 5 3500U +11%
7094
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 8365U
2414
Ryzen 5 3500U +10%
2661

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 8365U и AMD Ryzen 5 3500U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 16 апреля 2019 6 января 2019
Цена в момент релиза 297 долларов -
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Whiskey Lake Zen+
Номер модели i5-8365U -
Сокет BGA-1528 FP5
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Radeon Vega 8

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 1.6 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц 3.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 16x 21x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) 128КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR3-2133 DDR4-2400
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 35.76 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 8365U Сайт AMD Ryzen 5 3500U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 12
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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