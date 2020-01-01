Intel Core i5 8365U против i3 10100
Что лучше: Intel Core i5 8365U на 1.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.1) или i3 10100 на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 8365U
- На 77% ниже чем у Core i3 10100 пиковое энергопотребление – 15 vs 65 Ватт
Причины выбрать Intel Core i3 10100
- Появился на 1 год и 1 месяц позже чем соперник
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- На 4.1 ГБ/c (11%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 5% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 4.1 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
422
Core i3 10100 +5%
445
Cinebench R20 (многоядерный)
1373
Core i3 10100 +64%
2254
Passmark CPU (одноядерный)
2209
Core i3 10100 +19%
2623
Passmark CPU (многоядерный)
6404
Core i3 10100 +36%
8724
Geekbench 5 (одноядерный)
815
Core i3 10100 +33%
1085
Geekbench 5 (многоядерный)
2421
Core i3 10100 +73%
4187
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|16 апреля 2019
|1 мая 2020
|Цена в момент релиза
|297 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Whiskey Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|i5-8365U
|i3-10100
|Сокет
|BGA-1528
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 620
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|1.6 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.1 ГГц
|4.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|16x
|37x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|32КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|DDR4-2666
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 8365U
|Сайт Intel Core i3 10100
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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