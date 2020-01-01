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Intel Core i5 8365U против i5 10300H

Intel Core i5 8365U
Intel Core i5 8365U
VS
Intel Core i5 10300H
Intel Core i5 10300H

Что лучше: Intel Core i5 8365U на 1.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.1) или i5 10300H на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10300H and 8365U
Причины выбрать Intel Core i5 8365U
  • На 67% ниже чем у Core i5 10300H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
Причины выбрать Intel Core i5 10300H
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • На 8.3 ГБ/c (22%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 10% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.1 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 8365U
1409
Core i5 10300H +51%
2124
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 8365U
2244
Core i5 10300H +21%
2705
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 8365U
6494
Core i5 10300H +38%
8978
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 8365U
2477
Core i5 10300H +66%
4102

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 8365U и i5 10300H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 16 апреля 2019 2 апреля 2020
Цена в момент релиза 297 долларов -
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Whiskey Lake Comet Lake
Номер модели i5-8365U -
Сокет BGA-1528 BGA-1440
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 1.6 ГГц 2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 16x 25x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) -
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) -
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR3-2133 DDR4-2933
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 45.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 8365U Сайт Intel Core i5 10300H
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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