Intel Core i5 8365U против i5 10310U
Что лучше: Intel Core i5 8365U на 1.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.1) или i5 10310U на 0.8-2.2 ГГц (c Turbo Boost до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 8365U
- На 40% ниже чем у Core i5 10310U пиковое энергопотребление – 15 vs 25 Ватт
Причины выбрать Intel Core i5 10310U
- Появился на 1 год и 1 месяц позже чем соперник
- На 8.3 ГБ/c (22%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 19% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1122 и 941 балл
- На 7% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.1 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
431
Core i5 10310U +2%
438
Cinebench R20 (многоядерный)
1426
1432
Passmark CPU (одноядерный)
2245
Core i5 10310U +7%
2397
Passmark CPU (многоядерный)
6486
Core i5 10310U +10%
7155
Geekbench 5 (одноядерный)
957
Core i5 10310U +19%
1139
Geekbench 5 (многоядерный)
2840
Core i5 10310U +32%
3741
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|16 апреля 2019
|13 мая 2020
|Цена в момент релиза
|297 долларов
|297 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Whiskey Lake
|Comet Lake-U
|Номер модели
|i5-8365U
|i5-10310U
|Сокет
|BGA-1528
|BGA-1528
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 620
|Intel UHD Graphics 620
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|1.6 ГГц
|0.8-2.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.1 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|16x
|22x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|32КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|10-25 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|DDR4-2666, LPDDR3-2133, LPDDR4-2933
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|45.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 8365U
|Сайт Intel Core i5 10310U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
Опрос
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1