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Intel Core i5 8365U против i5 10500T

Intel Core i5 8365U
VS
Intel Core i5 10500T
Intel Core i5 8365U
Intel Core i5 10500T

Что лучше: 4-ядерный ноутбучный Intel Core i5 8365U на 1.6 ГГц или десктопный i5 10500T с 6-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10500T and 8365U
Причины выбрать Intel Core i5 8365U
  • На 57% ниже чем у Core i5 10500T пиковое энергопотребление – 15 vs 35 Ватт
  • На 8% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 3.8 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 10500T
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 4.1 ГБ/c (11%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 8365U
1418
Core i5 10500T +102%
2871
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 8365U
6449
Core i5 10500T +68%
10831
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 8365U
2834
Core i5 10500T +65%
4689

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 8365U и i5 10500T

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 16 апреля 2019 1 мая 2020
Цена в момент релиза 297 долларов -
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Whiskey Lake Comet Lake
Номер модели i5-8365U i5-10500T
Сокет BGA-1528 BGA-1200
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Intel® UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 12
Частота 1.6 ГГц 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц 3.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 16x 23x
Скорость шины 4 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 25-35 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR3-2133 DDR4-2666
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 8365U Сайт Intel Core i5 10500T
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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