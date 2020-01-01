Intel Core i5 8365U против i5 8265U
Что лучше: Intel Core i5 8365U на 1.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.1) или i5 8265U на 1.6 ГГц (c Turbo Boost до 3.9)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 8365U
- Появился на 8 месяцев позже чем соперник
- На 5% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 3.9 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i5 8365U +7%
425
399
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 8365U +4%
1379
1326
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 8365U +2%
2189
2143
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 8365U +4%
6380
6139
Geekbench 5 (одноядерный)
814
Core i5 8265U +11%
904
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 8365U +19%
2414
2027
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|16 апреля 2019
|28 августа 2018
|Цена в момент релиза
|297 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Whiskey Lake
|Whiskey Lake
|Номер модели
|i5-8365U
|i5-8265U
|Сокет
|BGA-1528
|BGA-1528
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 620
|Intel UHD Graphics 620
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|1.6 ГГц
|1.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.1 ГГц
|3.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|16x
|16x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|32КБ (на ядро)
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|37.5 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 8365U
|Сайт Intel Core i5 8265U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
Опрос
2 (66.7%)
1 (33.3%)
Всего проголосовало: 3
Конкуренты
- Intel Core i5 8365U против i7 1065G7
- Intel Core i5 8365U против i7 8565U
- Intel Core i5 8365U против AMD Ryzen 7 4700U
- Intel Core i5 8365U против i5 1035G7
- Intel Core i5 8365U против i7 1165G7
- Intel Core i5 8265U против i7 1065G7
- Intel Core i5 8265U против AMD Ryzen 5 4500U
- Intel Core i5 8265U против i5 10210U
- Intel Core i5 8265U против i5 1035G4
- Intel Core i5 8265U против i5 1035G1