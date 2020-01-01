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Intel Core i5 8400 против AMD Ryzen 3 1200

Intel Core i5 8400
Intel Core i5 8400
VS
AMD Ryzen 3 1200
AMD Ryzen 3 1200

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 8400 на 2.8 ГГц или AMD Ryzen 3 1200 с 4-ядрами на 3.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1200 and 8400
Причины выбрать Intel Core i5 8400
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 18% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.4 ГГц)
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
  • Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша
  • На 1.86 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 3 1200
  • Разблокированный множитель

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i5 8400 +26%
411
Ryzen 3 1200
327
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 8400 +93%
2295
Ryzen 3 1200
1188
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 8400 +23%
2378
Ryzen 3 1200
1932
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 8400 +45%
9131
Ryzen 3 1200
6316
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 8400 +14%
1020
Ryzen 3 1200
897
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 8400 +50%
4302
Ryzen 3 1200
2868

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 8400 и AMD Ryzen 3 1200

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 5 октября 2017 27 июля 2017
Цена в момент релиза 182 долларов 109 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Zen
Номер модели i5-8400 -
Сокет LGA-1151 AM4
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Нет

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 6 4
Частота 2.8 ГГц 3.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4 ГГц 3.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 28x 31x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 9МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.8 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 39.74 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 8400 Сайт AMD Ryzen 3 1200
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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