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Intel Core i5 8400 против AMD Ryzen 7 3700X

Intel Core i5 8400
Intel Core i5 8400
VS
AMD Ryzen 7 3700X
AMD Ryzen 7 3700X

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 8400 на 2.8 ГГц или AMD Ryzen 7 3700X с 8-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3700X and 8400
Причины выбрать Intel Core i5 8400
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
Причины выбрать AMD Ryzen 7 3700X
  • Имеет на 23 МБ больший объем L3-кэша
  • Появился на 1 год и 9 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 10% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4 ГГц)
  • На 6.08 ГБ/c (15%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 8400
2295
Ryzen 7 3700X +109%
4793
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 8400
2378
Ryzen 7 3700X +12%
2667
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 8400
9131
Ryzen 7 3700X +149%
22742
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 8400
1020
Ryzen 7 3700X +25%
1280
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 8400
4302
Ryzen 7 3700X +97%
8465

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 8400 и AMD Ryzen 7 3700X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 5 октября 2017 7 июля 2019
Цена в момент релиза 182 долларов 329 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Zen 2
Номер модели i5-8400 -
Сокет LGA-1151 AM4
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Нет

Производительность

Количество ядер 6 8
Количество потоков 6 16
Частота 2.8 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 28x 36x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 9МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 19.2 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 8400 Сайт AMD Ryzen 7 3700X
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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