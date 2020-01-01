Intel Core i5 8400 против i3 1005G1
Что лучше: 6-ядерный десктопный Intel Core i5 8400 на 2.8 ГГц или ноутбучный i3 1005G1 с 2-ядрами на 1.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
74
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
22
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
53
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
52
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 8400
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Имеет на 5 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- На 18% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i3 1005G1
- На 77% ниже чем у Core i5 8400 пиковое энергопотребление – 15 vs 65 Ватт
- Появился на 1 год и 10 месяцев позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i5 8400 +2%
411
402
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 8400 +147%
2295
929
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 8400 +4%
2378
2291
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 8400 +74%
9131
5257
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 8400 +8%
1020
947
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 8400 +125%
4302
1910
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|5 октября 2017
|1 августа 2019
|Цена в момент релиза
|182 долларов
|281 долларов
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Ice Lake
|Номер модели
|i5-8400
|i3-1005G1
|Сокет
|LGA-1151
|BGA-1526
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics G1
Производительность
|Количество ядер
|6
|2
|Количество потоков
|6
|4
|Частота
|2.8 ГГц
|1.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4 ГГц
|3.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|28x
|12x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|9МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-3200, LPDDR4-3733
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 8400
|Сайт Intel Core i3 1005G1
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|-
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1
Конкуренты
- Intel Core i5 8400 vs AMD Ryzen 5 3600
- Intel Core i5 8400 vs AMD Ryzen 5 2600
- Intel Core i5 8400 vs i5 10400
- Intel Core i5 8400 vs i5 9400F
- Intel Core i5 8400 vs AMD Ryzen 7 2700X
- Intel Core i3 1005G1 vs i7 1065G7
- Intel Core i3 1005G1 vs AMD Ryzen 5 4500U
- Intel Core i3 1005G1 vs i5 1035G1
- Intel Core i3 1005G1 vs AMD Ryzen 3 3200U
- Intel Core i3 1005G1 vs i3 10110U