Intel Core i5 8400 против i3 9350K
Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 8400 на 2.8 ГГц или i3 9350K с 4-ядрами на 4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
74
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
22
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
53
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
52
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 8400
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 29% ниже чем у Core i3 9350K пиковое энергопотребление – 65 vs 91 Ватт
- Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша
- На 4.1 ГБ/c (11%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i3 9350K
- Появился на 1 год и 7 месяцев позже чем соперник
- Разблокированный множитель
- На 15% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
411
Core i3 9350K +15%
472
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 8400 +26%
2295
1826
Passmark CPU (одноядерный)
2378
Core i3 9350K +19%
2823
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 8400 +16%
9131
7845
Geekbench 5 (одноядерный)
1020
Core i3 9350K +21%
1239
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 8400 +2%
4302
4221
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|5 октября 2017
|23 апреля 2019
|Цена в момент релиза
|182 долларов
|173 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Coffee Lake
|Номер модели
|i5-8400
|i3-9350K
|Сокет
|LGA-1151
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|6
|4
|Количество потоков
|6
|4
|Частота
|2.8 ГГц
|4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4 ГГц
|4.6 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|28x
|40x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|9МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|91 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2400
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|37.5 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 8400
|Сайт Intel Core i3 9350K
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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