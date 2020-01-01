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Intel Core i5 8400 против i3 9350K

Intel Core i5 8400
Intel Core i5 8400
VS
Intel Core i3 9350K
Intel Core i3 9350K

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 8400 на 2.8 ГГц или i3 9350K с 4-ядрами на 4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 9350K and 8400
Причины выбрать Intel Core i5 8400
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 29% ниже чем у Core i3 9350K пиковое энергопотребление – 65 vs 91 Ватт
  • Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша
  • На 4.1 ГБ/c (11%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i3 9350K
  • Появился на 1 год и 7 месяцев позже чем соперник
  • Разблокированный множитель
  • На 15% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 8400 +26%
2295
Core i3 9350K
1826
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 8400
2378
Core i3 9350K +19%
2823
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 8400 +16%
9131
Core i3 9350K
7845
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 8400
1020
Core i3 9350K +21%
1239
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 8400 +2%
4302
Core i3 9350K
4221

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 8400 и i3 9350K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 5 октября 2017 23 апреля 2019
Цена в момент релиза 182 долларов 173 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Coffee Lake
Номер модели i5-8400 i3-9350K
Сокет LGA-1151 LGA-1151
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 6 4
Частота 2.8 ГГц 4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 28x 40x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 9МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 91 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2400
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 8400 Сайт Intel Core i3 9350K
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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