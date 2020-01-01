Главная > Сравнения CPU > Core i5 8400 vs Core i5 10600

Intel Core i5 8400 против i5 10600

Intel Core i5 8400
Intel Core i5 8400
VS
Intel Core i5 10600
Intel Core i5 10600

Что лучше: Intel Core i5 8400 на 2.8 ГГц (c Turbo Boost до 4.0) или i5 10600 на 3.3 ГГц (c Turbo Boost до 4.8)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10600 and 8400
Причины выбрать Intel Core i5 10600
  • Появился на 2 года и 7 месяцев позже чем соперник
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 3 МБ больший объем L3-кэша
  • На 20% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 8400
2295
Core i5 10600 +53%
3515
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 8400
1020
Core i5 10600 +20%
1229
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 8400
4302
Core i5 10600 +31%
5637

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 8400 и i5 10600

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 5 октября 2017 1 мая 2020
Цена в момент релиза 182 долларов 213 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Comet Lake
Номер модели i5-8400 i5-10600
Сокет LGA-1151 BGA-1200
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 6 12
Частота 2.8 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4 ГГц 4.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 28x 41x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 9МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 8400 Сайт Intel Core i5 10600
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i5 10600 или i5 8400?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях