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Intel Core i5 8400 против i5 11400

Intel Core i5 8400
VS
Intel Core i5 11400
Intel Core i5 8400
Intel Core i5 11400

Что лучше: Intel Core i5 8400 на 2.8 ГГц (c Turbo Boost до 4.0) или i5 11400 на 2.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11400 and 8400
Причины выбрать Intel Core i5 11400
  • Появился на 3 года и 6 месяцев позже чем соперник
  • На 62% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1670 и 1029 баллов
  • Имеет на 3 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 8.4 ГБ/c (20%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 10% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 8400
1032
Core i5 11400 +64%
1694
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 8400
4778
Core i5 11400 +84%
8788

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 8400 и i5 11400

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 5 октября 2017 17 марта 2021
Цена в момент релиза 182 долларов 182 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Rocket Lake
Номер модели i5-8400 i5-11400
Сокет LGA-1151 BGA-1200
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 730

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 6 12
Частота 2.8 ГГц 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 28x 26x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 9МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 50 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 8400 Сайт Intel Core i5 11400
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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