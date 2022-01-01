Intel Core i5 8400 против i5 12500
Что лучше: Intel Core i5 8400 на 2.8 ГГц (c Turbo Boost до 4.0) или i5 12500 на 3.0 ГГц (c Turbo Boost до 4.6)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
63
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
27
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
45
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
47
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 12500
- Появился на 4 года и 4 месяца позже чем соперник
- Имеет на 9 МБ больший объем L3-кэша
- На 35.2 ГБ/c (85%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 69% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1749 и 1034 балла
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 15% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1038
Core i5 12500 +75%
1816
Cinebench R23 (многоядерный)
5888
Core i5 12500 +122%
13059
Passmark CPU (одноядерный)
2421
Core i5 12500 +57%
3791
Passmark CPU (многоядерный)
9296
Core i5 12500 +119%
20319
Geekbench 5 (одноядерный)
1041
Core i5 12500 +70%
1766
Geekbench 5 (многоядерный)
4635
Core i5 12500 +90%
8824
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|5 октября 2017
|4 января 2022
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Alder Lake-S
|Номер модели
|i5-8400
|i5-12500
|Сокет
|LGA-1151
|LGA-1700
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 630
|UHD Graphics 770
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|6
|12
|Частота
|2.8 ГГц
|3.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4 ГГц
|4.6 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|28x
|30x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|9МБ (общий)
|18МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 770
|Частота GPU
|350 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1050 МГц
|1450 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|256
|TMUs
|24
|16
|ROPs
|3
|8
|Вычислительные блоки
|24
|32
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR5-4800, DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|76.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 8400
|Сайт Intel Core i5 12500
|Версия PCI Express
|3.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
|Расширенные инструкции
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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