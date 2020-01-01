Intel Core i5 8400 против i5 7400
Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 8400 на 2.8 ГГц или i5 7400 с 4-ядрами на 3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
74
64
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
25
16
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
49
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
45
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 8400
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 3 МБ больший объем L3-кэша
- Появился на 9 месяцев позже чем соперник
- На 5.84 ГБ/c (16%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 14% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.5 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
411
Cinebench R20 (многоядерный)
2295
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 8400 +14%
2378
2084
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 8400 +67%
9131
5484
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 8400 +18%
1020
866
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 8400 +42%
4302
3025
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|5 октября 2017
|3 января 2017
|Цена в момент релиза
|182 долларов
|182 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Kaby Lake
|Номер модели
|i5-8400
|i5-7400
|Сокет
|LGA-1151
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel HD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|6
|4
|Количество потоков
|6
|4
|Частота
|2.8 ГГц
|3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4 ГГц
|3.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|28x
|30x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|9МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2400, DDR3L-1600
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|35.76 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 8400
|Сайт Intel Core i5 7400
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
Опрос
3 (60%)
2 (40%)
Всего проголосовало: 5
Конкуренты
- Intel Core i5 8400 vs AMD Ryzen 5 3600
- Intel Core i5 8400 vs AMD Ryzen 5 2600
- Intel Core i5 8400 vs Intel Core i5 10400
- Intel Core i5 8400 vs Intel Core i5 9400F
- Intel Core i5 8400 vs AMD Ryzen 7 2700X
- Intel Core i5 7400 vs AMD Ryzen 5 3600
- Intel Core i5 7400 vs Intel Core i5 1035G1
- Intel Core i5 7400 vs Intel Core i3 8100
- Intel Core i5 7400 vs Intel Core i3 9100F
- Intel Core i5 7400 vs Intel Core i5 6500