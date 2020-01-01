Intel Core i5 8400 против i5 8250U
Что лучше: 6-ядерный десктопный Intel Core i5 8400 на 2.8 ГГц или ноутбучный i5 8250U с 4-ядрами на 1.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
74
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
22
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
53
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
52
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 8400
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 3 МБ больший объем L3-кэша
- На 18% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.4 ГГц)
- На 4.1 ГБ/c (11%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i5 8250U
- На 77% ниже чем у Core i5 8400 пиковое энергопотребление – 15 vs 65 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i5 8400 +18%
411
347
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 8400 +91%
2295
1202
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 8400 +22%
2378
1949
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 8400 +52%
9131
6014
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 8400 +25%
1020
815
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 8400 +67%
4302
2583
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|5 октября 2017
|21 августа 2017
|Цена в момент релиза
|182 долларов
|297 долларов
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Kaby Lake R
|Номер модели
|i5-8400
|i5-8250U
|Сокет
|LGA-1151
|BGA-1356
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 620
Производительность
|Количество ядер
|6
|4
|Количество потоков
|6
|8
|Частота
|2.8 ГГц
|1.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4 ГГц
|3.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|28x
|16x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|9МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|Макс. размер
|128 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|37.5 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 8400
|Сайт Intel Core i5 8250U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|12
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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