Что лучше: 6-ядерный десктопный Intel Core i5 8400 на 2.8 ГГц или ноутбучный i5 8300H с 4-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.