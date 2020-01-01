Intel Core i5 8400H против i5 8259U
Что лучше: Intel Core i5 8400H на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.2) или i5 8259U на 2.3 ГГц (c Turbo Boost до 3.8)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 8400H
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2666
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- На 11% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 3.8 ГГц)
- На 4.3 ГБ/c (11%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i5 8259U
- На 38% ниже чем у Core i5 8400H пиковое энергопотребление – 28 vs 45 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
375
Cinebench R20 (многоядерный)
1655
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 8400H +12%
2487
2216
Passmark CPU (многоядерный)
8038
Core i5 8259U +1%
8112
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 8400H +16%
1046
903
Geekbench 5 (многоядерный)
3720
Core i5 8259U +5%
3911
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|3 апреля 2018
|3 апреля 2018
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Coffee Lake
|Номер модели
|i5-8400H
|i5-8259U
|Сокет
|BGA-1440
|BGA-1528
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel Iris Plus Graphics 655
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|2.5 ГГц
|2.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.2 ГГц
|3.8 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|25x
|23x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|28 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.8 ГБ/c
|37.5 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 8400H
|Сайт Intel Core i5 8259U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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