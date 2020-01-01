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Intel Core i5 8400T против i5 10400T

Intel Core i5 8400T
Intel Core i5 8400T
VS
Intel Core i5 10400T
Intel Core i5 10400T

Что лучше: Intel Core i5 8400T на 1.7 ГГц (c Turbo Boost до 3.3) или i5 10400T на 2 ГГц (c Turbo Boost до 4.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10400T and 8400T
Причины выбрать Intel Core i5 10400T
  • Появился на 2 года и 1 месяц позже чем соперник
  • На 30% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 3.3 ГГц)
  • Имеет на 3 МБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 8400T
3627
Core i5 10400T +20%
4356

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 8400T и i5 10400T

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 апреля 2018 1 мая 2020
Цена в момент релиза - 182 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Comet Lake
Номер модели i5-8400T i5-10400T
Сокет LGA-1151 BGA-1200
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD 630

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 6 12
Частота 1.7 ГГц 2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.3 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 17x -
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 9МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35 Вт 35 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 8400T Сайт Intel Core i5 10400T
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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