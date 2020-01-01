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Intel Core i5 8400T против i5 8259U

Intel Core i5 8400T
Intel Core i5 8400T
VS
Intel Core i5 8259U
Intel Core i5 8259U

Что лучше: 6-ядерный десктопный Intel Core i5 8400T на 1.7 ГГц или ноутбучный i5 8259U с 4-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 8259U and 8400T
Причины выбрать Intel Core i5 8400T
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 3 МБ больший объем L3-кэша
  • На 4.1 ГБ/c (11%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i5 8259U
  • На 20% ниже чем у Core i5 8400T пиковое энергопотребление – 28 vs 35 Ватт
  • На 15% выше частота в Turbo Boost (3.8 ГГц против 3.3 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 8400T
1917
Core i5 8259U +16%
2216
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 8400T
7357
Core i5 8259U +10%
8112
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 8400T и i5 8259U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 апреля 2018 3 апреля 2018
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake Coffee Lake
Номер модели i5-8400T i5-8259U
Сокет LGA-1151 BGA-1528
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel Iris Plus Graphics 655

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 6 8
Частота 1.7 ГГц 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.3 ГГц 3.8 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 17x 23x
Скорость шины 8 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 9МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35 Вт 28 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2400, LPDDR3-2133
Макс. размер 128 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 8400T Сайт Intel Core i5 8259U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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