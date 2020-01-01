Что лучше: Intel Core i5 8400T на 1.7 ГГц (c Turbo Boost до 3.3) или i5 8400 на 2.8 ГГц (c Turbo Boost до 4.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.