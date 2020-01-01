Intel Core i5 8500 против AMD Ryzen 5 3400G
Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 8500 на 3 ГГц или AMD Ryzen 5 3400G с 4-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
74
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
24
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
56
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
53
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 8500
- Имеет на 5 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3400G
- Разблокированный множитель
- Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров
- На 2.11 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 4.1 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
400
Ryzen 5 3400G +2%
407
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 8500 +18%
2272
1923
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 8500 +4%
2450
2349
Passmark CPU (многоядерный)
9372
Ryzen 5 3400G +1%
9423
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 8500 +5%
1020
968
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 8500 +31%
5038
3844
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|3 апреля 2018
|7 июля 2019
|Цена в момент релиза
|-
|149 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Zen+
|Номер модели
|i5-8500
|-
|Сокет
|LGA-1151
|AM4
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Radeon RX Vega 11
Производительность
|Количество ядер
|6
|4
|Количество потоков
|6
|8
|Частота
|3 ГГц
|3.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.1 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|30x
|37x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|128КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|9МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2933
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|43.71 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 8500
|Сайт AMD Ryzen 5 3400G
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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