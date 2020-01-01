Intel Core i5 8500 против AMD Ryzen 5 5600X
Что лучше: Intel Core i5 8500 на 3 ГГц (c Turbo Boost до 4.1) или AMD Ryzen 5 5600X на 3.7 ГГц (c Turbo Core до 4.6)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
71
100
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
26
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
58
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
52
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 8500
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600X
- Имеет на 23 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Разблокированный множитель
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 12% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.1 ГГц)
- На 6.08 ГБ/c (15%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
400
Ryzen 5 5600X +48%
593
Cinebench R20 (многоядерный)
2272
Ryzen 5 5600X +90%
4308
Passmark CPU (одноядерный)
2450
Passmark CPU (многоядерный)
9372
Geekbench 5 (одноядерный)
1020
Ryzen 5 5600X +60%
1631
Geekbench 5 (многоядерный)
5038
Ryzen 5 5600X +54%
7782
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|3 апреля 2018
|8 октября 2020
|Цена в момент релиза
|-
|299 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Zen 3
|Номер модели
|i5-8500
|-
|Сокет
|LGA-1151
|AM4
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|6
|12
|Частота
|3 ГГц
|3.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.1 ГГц
|4.6 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|30x
|37x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|9МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 8500
|Сайт AMD Ryzen 5 5600X
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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