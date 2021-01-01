Intel Core i5 8500 против i5 11600
Что лучше: Intel Core i5 8500 на 3.0 ГГц (c Turbo Boost до 4.1) или i5 11600 на 2.8 ГГц (c Turbo Boost до 4.8)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
71
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
26
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
53
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
52
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 11600
- Появился на 3 года позже чем соперник
- На 55% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1570 и 1014 баллов
- Имеет на 3 МБ больший объем L3-кэша
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 17% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.1 ГГц)
- На 8.4 ГБ/c (20%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
403
Cinebench R20 (многоядерный)
2284
Passmark CPU (одноядерный)
2468
Core i5 11600 +36%
3353
Passmark CPU (многоядерный)
9494
Core i5 11600 +96%
18623
Geekbench 5 (одноядерный)
1014
Core i5 11600 +55%
1569
Geekbench 5 (многоядерный)
4675
Core i5 11600 +31%
6103
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|3 апреля 2018
|16 марта 2021
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Rocket Lake
|Номер модели
|i5-8500
|i5-11600
|Сокет
|LGA-1151
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 750
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|6
|12
|Частота
|3.0 ГГц
|2.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.1 ГГц
|4.8 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|30x
|28x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|9МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|50 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 8500
|Сайт Intel Core i5 11600
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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