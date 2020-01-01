Главная > Сравнения CPU > Core i5 8500 vs Core i5 6500

Intel Core i5 8500 против i5 6500

Intel Core i5 8500
Intel Core i5 8500
VS
Intel Core i5 6500
Intel Core i5 6500

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 8500 на 3 ГГц или i5 6500 с 4-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6500 and 8500
Причины выбрать Intel Core i5 8500
  • Появился на 2 года и 7 месяцев позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 3 МБ больший объем L3-кэша
  • На 7.5 ГБ/c (22%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 14% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 3.6 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i5 8500 +12%
400
Core i5 6500
357
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 8500 +80%
2272
Core i5 6500
1261
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 8500 +18%
2450
Core i5 6500
2080
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 8500 +68%
9372
Core i5 6500
5593
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 8500 +31%
1020
Core i5 6500
776
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 8500 +87%
5038
Core i5 6500
2701

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 8500 и i5 6500

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 апреля 2018 1 сентября 2015
Цена в момент релиза - 202 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Skylake
Номер модели i5-8500 i5-6500
Сокет LGA-1151 LGA-1151
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel HD Graphics 530

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 6 4
Частота 3 ГГц 3.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц 3.6 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 30x 32x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 9МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C -

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2133, DDR3L-1600
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 34.1 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 8500 Сайт Intel Core i5 6500
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i5 6500 или i5 8500?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях