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Intel Core i5 8500 против i5 8250U

Intel Core i5 8500
Intel Core i5 8500
VS
Intel Core i5 8250U
Intel Core i5 8250U

Что лучше: 6-ядерный десктопный Intel Core i5 8500 на 3 ГГц или ноутбучный i5 8250U с 4-ядрами на 1.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 8250U and 8500
Причины выбрать Intel Core i5 8500
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 3 МБ больший объем L3-кэша
  • Появился на 7 месяцев позже чем соперник
  • На 21% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 3.4 ГГц)
  • На 4.1 ГБ/c (11%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i5 8250U
  • На 77% ниже чем у Core i5 8500 пиковое энергопотребление – 15 vs 65 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 8500 +89%
2272
Core i5 8250U
1202
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 8500 +26%
2450
Core i5 8250U
1949
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 8500 +56%
9372
Core i5 8250U
6014
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 8500 +25%
1020
Core i5 8250U
815
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 8500 +95%
5038
Core i5 8250U
2583

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 8500 и i5 8250U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 апреля 2018 21 августа 2017
Цена в момент релиза - 297 долларов
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake Kaby Lake R
Номер модели i5-8500 i5-8250U
Сокет LGA-1151 BGA-1356
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 620

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 6 8
Частота 3 ГГц 1.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц 3.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 30x 16x
Скорость шины 8 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 9МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2400, LPDDR3-2133
Макс. размер 128 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 8500 Сайт Intel Core i5 8250U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 12
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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