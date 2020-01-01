Intel Core i5 8500 против i5 8350U
Что лучше: 6-ядерный десктопный Intel Core i5 8500 на 3 ГГц или ноутбучный i5 8350U с 4-ядрами на 1.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
75
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
24
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
56
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
53
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 8500
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 3 МБ больший объем L3-кэша
- Появился на 7 месяцев позже чем соперник
- На 14% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 3.6 ГГц)
- На 4.1 ГБ/c (11%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i5 8350U
- На 77% ниже чем у Core i5 8500 пиковое энергопотребление – 15 vs 65 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
400
н/д
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 8500 +45%
2272
1563
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 8500 +20%
2450
2047
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 8500 +48%
9372
6339
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 8500 +11%
1020
917
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 8500 +61%
5038
3123
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|3 апреля 2018
|21 августа 2017
|Цена в момент релиза
|-
|297 долларов
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Kaby Lake R
|Номер модели
|i5-8500
|i5-8350U
|Сокет
|LGA-1151
|BGA-1356
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 620
Производительность
|Количество ядер
|6
|4
|Количество потоков
|6
|8
|Частота
|3 ГГц
|1.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.1 ГГц
|3.6 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|30x
|17x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|9МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|-
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|Макс. размер
|128 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|37.5 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 8500
|Сайт Intel Core i5 8350U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|12
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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