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Intel Core i5 8500T против i5 1035G1

Intel Core i5 8500T
Intel Core i5 8500T
VS
Intel Core i5 1035G1
Intel Core i5 1035G1

Что лучше: 6-ядерный десктопный Intel Core i5 8500T на 2.1 ГГц или ноутбучный i5 1035G1 с 4-ядрами на 1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1035G1 and 8500T
Причины выбрать Intel Core i5 8500T
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 3 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать Intel Core i5 1035G1
  • На 57% ниже чем у Core i5 8500T пиковое энергопотребление – 15 vs 35 Ватт
  • Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 3% выше частота в Turbo Boost (3.6 ГГц против 3.5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 8500T
2053
Core i5 1035G1 +15%
2362
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 8500T и i5 1035G1

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 апреля 2018 1 августа 2019
Цена в момент релиза 192 долларов -
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake Ice Lake
Номер модели i5-8500T i5-1035G1
Сокет LGA-1151 BGA-1526
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics G1

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 6 8
Частота 2.1 ГГц 1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц 3.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 21x 10x
Скорость шины 8 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 9МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-3200, LPDDR4-3733
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 8500T Сайт Intel Core i5 1035G1
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 -
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512

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Комментарии

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