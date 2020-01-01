Intel Core i5 8600K против i5 7640X
Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 8600K на 3.6 ГГц или i5 7640X с 4-ядрами на 4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 8600K
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 3 МБ больший объем L3-кэша
- На 15% ниже чем у Core i5 7640X пиковое энергопотребление – 95 vs 112 Ватт
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 4.2 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
401
Cinebench R20 (многоядерный)
2156
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 8600K +6%
2631
2478
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 8600K +59%
10121
6357
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 8600K +1%
1239
1229
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 8600K +46%
6033
4132
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|5 октября 2017
|30 мая 2017
|Цена в момент релиза
|257 долларов
|242 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Kaby Lake
|Номер модели
|i5-8600K
|i5-7640X
|Сокет
|LGA-1151
|LGA-2066
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|6
|4
|Количество потоков
|6
|4
|Частота
|3.6 ГГц
|4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.3 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|36x
|39x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|9МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|95 Вт
|112 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2666
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 8600K
|Сайт Intel Core i5 7640X
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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