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Intel Core i5 8600K против i5 8600

Intel Core i5 8600K
Intel Core i5 8600K
VS
Intel Core i5 8600
Intel Core i5 8600

Что лучше: Intel Core i5 8600K на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.3) или i5 8600 на 3.1 ГГц (c Turbo Boost до 4.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 8600 and 8600K
Причины выбрать Intel Core i5 8600K
  • Разблокированный множитель
Причины выбрать Intel Core i5 8600
  • На 32% ниже чем у Core i5 8600K пиковое энергопотребление – 65 vs 95 Ватт
  • Появился на 6 месяцев позже чем соперник

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 8600K +5%
2631
Core i5 8600
2495
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 8600K +5%
10121
Core i5 8600
9667
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 8600K +17%
1239
Core i5 8600
1063
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 8600K +17%
6033
Core i5 8600
5137

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 8600K и i5 8600

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 5 октября 2017 3 апреля 2018
Цена в момент релиза 257 долларов 213 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Coffee Lake
Номер модели i5-8600K i5-8600
Сокет LGA-1151 LGA-1151
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 6 6
Частота 3.6 ГГц 3.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 31x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 9МБ (общий) 9МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 95 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 8600K Сайт Intel Core i5 8600
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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