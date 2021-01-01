Главная > Сравнения CPU > Core i5 9300H vs Ryzen 3 4300U

Intel Core i5 9300H против AMD Ryzen 3 4300U

Intel Core i5 9300H
VS
AMD Ryzen 3 4300U
Intel Core i5 9300H
AMD Ryzen 3 4300U

Что лучше: Intel Core i5 9300H на 2.4 ГГц (c Turbo Boost до 4.1) или AMD Ryzen 3 4300U на 2.7 ГГц (c Turbo Core до 3.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4300U and 9300H
Причины выбрать Intel Core i5 9300H
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 11% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 3.7 ГГц)
  • На 15% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 988 и 861 балл
Причины выбрать AMD Ryzen 3 4300U
  • На 67% ниже чем у Core i5 9300H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • На 26.47 ГБ/c (63%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Появился на 9 месяцев позже чем соперник

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 9300H +17%
1837
Ryzen 3 4300U
1572
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 9300H +40%
3246
Ryzen 3 4300U
2311

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 9300H и AMD Ryzen 3 4300U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 23 апреля 2019 6 января 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake Zen 2
Номер модели i5-9300H -
Сокет BGA-1440 FP6
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Radeon Vega 5

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 4
Частота 2.4 ГГц 2.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц 3.7 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 27x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 128КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 128 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.8 ГБ/c 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 9300H Сайт AMD Ryzen 3 4300U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
2 (33.3%)
4 (66.7%)
Всего проголосовало: 6

Конкуренты

1. Intel Core i7 1065G7 vs Intel Core i5 9300H
2. AMD Ryzen 5 4600H vs Intel Core i5 9300H
3. Intel Core i7 1165G7 vs Intel Core i5 9300H
4. AMD Ryzen 7 3750H vs Intel Core i5 9300H
5. AMD Ryzen 5 3550H vs Intel Core i5 9300H
6. Intel Core i5 8250U vs AMD Ryzen 3 4300U
7. AMD Ryzen 5 3550H vs AMD Ryzen 3 4300U
8. Intel Core i5 1035G1 vs AMD Ryzen 3 4300U
9. AMD Ryzen 5 4600U vs AMD Ryzen 3 4300U
10. Intel Core i3 1005G1 vs AMD Ryzen 3 4300U

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 3 4300U или Intel Core i5 9300H?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях