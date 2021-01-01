Intel Core i5 9300H против AMD Ryzen 3 4300U
Что лучше: Intel Core i5 9300H на 2.4 ГГц (c Turbo Boost до 4.1) или AMD Ryzen 3 4300U на 2.7 ГГц (c Turbo Core до 3.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 9300H
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- На 11% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 3.7 ГГц)
- На 15% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 988 и 861 балл
Причины выбрать AMD Ryzen 3 4300U
- На 67% ниже чем у Core i5 9300H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- На 26.47 ГБ/c (63%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Появился на 9 месяцев позже чем соперник
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
422
Ryzen 3 4300U +4%
438
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 9300H +17%
1837
1572
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 9300H +2%
2403
2353
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 9300H +2%
7925
7789
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 9300H +14%
992
868
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 9300H +40%
3246
2311
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|23 апреля 2019
|6 января 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Zen 2
|Номер модели
|i5-9300H
|-
|Сокет
|BGA-1440
|FP6
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Radeon Vega 5
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|4
|Частота
|2.4 ГГц
|2.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.1 ГГц
|3.7 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|27x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|128КБ (на ядро)
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|128 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.8 ГБ/c
|68.27 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 9300H
|Сайт AMD Ryzen 3 4300U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
Опрос
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