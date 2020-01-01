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Intel Core i5 9300H против AMD Ryzen 5 2500U

Intel Core i5 9300H
Intel Core i5 9300H
VS
AMD Ryzen 5 2500U
AMD Ryzen 5 2500U

Что лучше: Intel Core i5 9300H на 2.4 ГГц (c Turbo Boost до 4.1) или AMD Ryzen 5 2500U на 2 ГГц (c Turbo Core до 3.6)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 2500U and 9300H
Причины выбрать Intel Core i5 9300H
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • Появился на 1 год и 6 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 6.04 ГБ/c (17%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 14% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 3.6 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 2500U
  • На 67% ниже чем у Core i5 9300H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 9300H +39%
1789
Ryzen 5 2500U
1290
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 9300H +30%
2407
Ryzen 5 2500U
1856
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 9300H +20%
7875
Ryzen 5 2500U
6586
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 9300H +18%
3197
Ryzen 5 2500U
2711

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 9300H и AMD Ryzen 5 2500U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 23 апреля 2019 26 октября 2017
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake Zen
Номер модели i5-9300H -
Сокет BGA-1440 FP5
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Radeon Vega 8

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 2.4 ГГц 2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц 3.6 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 20x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 128КБ (на ядро) 128КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 DDR4-2400
Макс. размер 128 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.8 ГБ/c 35.76 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 9300H Сайт AMD Ryzen 5 2500U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 12
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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