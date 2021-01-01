Главная > Сравнения CPU > Core i5 9300H vs Ryzen 5 5600H

Intel Core i5 9300H против AMD Ryzen 5 5600H

Intel Core i5 9300H
VS
AMD Ryzen 5 5600H
Intel Core i5 9300H
AMD Ryzen 5 5600H

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 9300H на 2.4 ГГц или AMD Ryzen 5 5600H с 6-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5600H and 9300H
Причины выбрать Intel Core i5 9300H
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • На 17% ниже чем у Ryzen 5 5600H пиковое энергопотребление – 45 vs 54 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600H
  • Появился на 1 год и 9 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 39% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1369 и 988 баллов
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 4.1 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 9300H
1841
Ryzen 5 5600H +102%
3718
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 9300H
2419
Ryzen 5 5600H +27%
3082
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 9300H
8037
Ryzen 5 5600H +129%
18389
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 9300H
3285
Ryzen 5 5600H +109%
6882

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 9300H и AMD Ryzen 5 5600H

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 23 апреля 2019 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake Zen 3
Номер модели i5-9300H -
Сокет BGA-1440 FP6
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Radeon RX Vega 7

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 12
Частота 2.4 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 0x 33x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 128КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 35-54 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 128 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 9300H Сайт AMD Ryzen 5 5600H
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1

Конкуренты

1. Core i5 9300H против Core i7 10750H
2. Core i5 9300H против Ryzen 7 4800H
3. Core i5 9300H против Core i5 10300H
4. Core i5 9300H против Core i5 1135G7
5. Core i5 9300H против Core i5 10210U
6. Ryzen 5 5600H против Ryzen 5 3600
7. Ryzen 5 5600H против Ryzen 5 5600X
8. Ryzen 5 5600H против Ryzen 7 4800H
9. Ryzen 5 5600H против Core i5 10300H
10. Ryzen 5 5600H против Ryzen 5 5500U

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 5 5600H или Intel Core i5 9300H?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях