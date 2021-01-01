Главная > Сравнения CPU > Core i5 9300H vs Ryzen 5 5600HS

Intel Core i5 9300H против AMD Ryzen 5 5600HS

Intel Core i5 9300H
VS
AMD Ryzen 5 5600HS
Intel Core i5 9300H
AMD Ryzen 5 5600HS

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 9300H на 2.4 ГГц или AMD Ryzen 5 5600HS с 6-ядрами на 3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5600HS and 9300H
Причины выбрать Intel Core i5 9300H
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600HS
  • Появился на 1 год и 9 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 39% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1376 и 988 баллов
  • На 22% ниже чем у Core i5 9300H пиковое энергопотребление – 35 vs 45 Ватт
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 4.1 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 9300H
3246
Ryzen 5 5600HS +83%
5953

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 9300H и AMD Ryzen 5 5600HS

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 23 апреля 2019 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake Zen 3
Номер модели i5-9300H -
Сокет BGA-1440 FP6
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Radeon RX Vega 6

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 12
Частота 2.4 ГГц 3.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 30x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 128КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 35 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 128 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 9300H Сайт AMD Ryzen 5 5600HS
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Intel Core i5 9300H vs Intel Core i7 10750H
2. Intel Core i5 9300H vs AMD Ryzen 7 4800H
3. Intel Core i5 9300H vs Intel Core i5 10300H
4. Intel Core i5 9300H vs Intel Core i5 1135G7
5. Intel Core i5 9300H vs Intel Core i5 10210U
6. AMD Ryzen 5 5600HS vs AMD Ryzen 5 4600H
7. AMD Ryzen 5 5600HS vs AMD Ryzen 7 5800H

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 5 5600HS или Intel Core i5 9300H?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях