Главная > Сравнения CPU > Core i5 9300H vs Ryzen 7 5700U

Intel Core i5 9300H против AMD Ryzen 7 5700U

Intel Core i5 9300H
VS
AMD Ryzen 7 5700U
Intel Core i5 9300H
AMD Ryzen 7 5700U

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 9300H на 2.4 ГГц или AMD Ryzen 7 5700U с 8-ядрами на 1.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5700U and 9300H
Причины выбрать Intel Core i5 9300H
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5700U
  • На 67% ниже чем у Core i5 9300H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • На 26.47 ГБ/c (63%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Появился на 9 месяцев позже чем соперник
  • На 16% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1150 и 988 баллов
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 4.1 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 9300H
3285
Ryzen 7 5700U +77%
5826

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 9300H и AMD Ryzen 7 5700U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 23 апреля 2019 12 января 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake Zen 2
Номер модели i5-9300H -
Сокет BGA-1440 FP6
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Radeon RX Vega 8

Производительность

Количество ядер 4 8
Количество потоков 8 16
Частота 2.4 ГГц 1.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 0x 18x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 128КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 128 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.8 ГБ/c 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 9300H -
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Intel Core i7 1065G7 и i5 9300H
2. AMD Ryzen 5 4600H и Intel Core i5 9300H
3. Intel Core i7 1165G7 и i5 9300H
4. AMD Ryzen 7 3750H и Intel Core i5 9300H
5. AMD Ryzen 5 3550H и Intel Core i5 9300H

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 7 5700U или Intel Core i5 9300H?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях