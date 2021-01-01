Главная > Сравнения CPU > Core i5 9300H vs Ryzen 7 5800H

Intel Core i5 9300H против AMD Ryzen 7 5800H

Intel Core i5 9300H
VS
AMD Ryzen 7 5800H
Intel Core i5 9300H
AMD Ryzen 7 5800H

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 9300H на 2.4 ГГц или AMD Ryzen 7 5800H с 8-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5800H and 9300H
Причины выбрать Intel Core i5 9300H
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • На 17% ниже чем у Ryzen 7 5800H пиковое энергопотребление – 45 vs 54 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800H
  • Появился на 1 год и 9 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • На 26.47 ГБ/c (63%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 39% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1411 и 1014 баллов
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.1 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 9300H
1121
Ryzen 7 5800H +26%
1415
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 9300H
4715
Ryzen 7 5800H +157%
12131
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 9300H
2344
Ryzen 7 5800H +33%
3108
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 9300H
7822
Ryzen 7 5800H +177%
21652
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 9300H
1006
Ryzen 7 5800H +38%
1393
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 9300H
3218
Ryzen 7 5800H +129%
7360

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 9300H и AMD Ryzen 7 5800H

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 23 апреля 2019 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake Zen 3
Номер модели i5-9300H -
Сокет BGA-1440 FP6
Интегрированная графика UHD Graphics 630 Radeon RX Vega 8

Производительность

Количество ядер 4 8
Количество потоков 8 16
Частота 2.4 ГГц 3.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 0x 32x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 128КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 35-54 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Radeon RX Vega 8
Частота GPU 350 МГц 0 МГц
Boost частота GPU 1000 МГц 1750 МГц
Шейдерные блоки 192 512
TMUs 24 32
ROPs 3 8
Вычислительные блоки 24 -
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i5 9300H
0.38 терафлопс
Ryzen 7 5800H
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 128 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.8 ГБ/c 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 9300H Сайт AMD Ryzen 7 5800H
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
5 (100%)
Всего проголосовало: 5

Конкуренты

1. Core i7 1065G7 против Core i5 9300H
2. Ryzen 5 4600H против Core i5 9300H
3. Core i7 1165G7 против Core i5 9300H
4. Ryzen 7 3750H против Core i5 9300H
5. Ryzen 5 3550H против Core i5 9300H
6. Ryzen 7 4800H против Ryzen 7 5800H
7. Core i7 10875H против Ryzen 7 5800H
8. Ryzen 9 5900HX против Ryzen 7 5800H
9. Ryzen 7 5800HS против Ryzen 7 5800H
10. Apple M1 против Ryzen 7 5800H

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 7 5800H или Intel Core i5 9300H?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях