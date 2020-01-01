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Intel Core i5 9300H против AMD Ryzen 9 4900H

Intel Core i5 9300H
Intel Core i5 9300H
VS
AMD Ryzen 9 4900H
AMD Ryzen 9 4900H

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 9300H на 2.4 ГГц или AMD Ryzen 9 4900H с 8-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4900H and 9300H
Причины выбрать Intel Core i5 9300H
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
Причины выбрать AMD Ryzen 9 4900H
  • Появился на 11 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • На 26.47 ГБ/c (63%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.1 ГГц)
  • На 14% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1195 и 1049 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 9300H
1805
Ryzen 9 4900H +141%
4344
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 9300H
2346
Ryzen 9 4900H +14%
2672
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 9300H
7785
Ryzen 9 4900H +142%
18855
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 9300H
1036
Ryzen 9 4900H +15%
1194
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 9300H
3816
Ryzen 9 4900H +80%
6870

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 9300H и AMD Ryzen 9 4900H

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 23 апреля 2019 16 марта 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake Zen 2
Номер модели i5-9300H -
Сокет BGA-1440 FP6
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Radeon Vega 8

Производительность

Количество ядер 4 8
Количество потоков 8 16
Частота 2.4 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 33x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 128КБ (на ядро) -
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 DDR4-3200, LPDDR4X-4266
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность 41.8 ГБ/c 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 9300H Сайт AMD Ryzen 9 4900H
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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