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Intel Core i5 9300H против Apple M1

Intel Core i5 9300H
VS
Apple M1
Intel Core i5 9300H
Apple M1

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 9300H на 2.4 ГГц или Apple M1 с 8-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между M1 and 9300H
Причины выбрать Intel Core i5 9300H
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • На 28% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Apple M1
  • На 69% ниже чем у Core i5 9300H пиковое энергопотребление – 14 vs 45 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 5 против 14 нанометров
  • Появился на 1 год и 7 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • На 67% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1743 и 1044 балла
  • На 26.45 ГБ/c (63%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 9300H
1128
Apple M1 +35%
1525
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 9300H
4744
Apple M1 +65%
7804
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 9300H
2376
Apple M1 +59%
3788
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 9300H
7830
Apple M1 +89%
14797
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 9300H
1050
Apple M1 +67%
1751
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 9300H
3618
Apple M1 +176%
9984
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 9300H и Apple M1

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 23 апреля 2019 20 ноября 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Coffee Lake Icestorm and Firestorm
Номер модели i5-9300H -
Сокет BGA-1440 Apple M-Socket
Интегрированная графика UHD Graphics 630 Apple M1 GPU

Производительность

Количество ядер 4 8
Количество потоков 8 8
Частота 2.4 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц 3.2 ГГц
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 128КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 12МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 16 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 14 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Apple M1 GPU
Частота GPU 350 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1050 МГц 1278 МГц
Шейдерные блоки 192 1024
TMUs 24 64
ROPs 3 32
Вычислительные блоки 24 128
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 9300H
0.38 терафлопс
Apple M1
2.6 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 LPDDR4X-4266
Макс. размер 128 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.8 ГБ/c 68.25 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 9300H -
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 -
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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