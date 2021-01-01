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Intel Core i5 9300H против i3 1115G4

Intel Core i5 9300H
VS
Intel Core i3 1115G4
Intel Core i5 9300H
Intel Core i3 1115G4

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 9300H на 2.4 ГГц или i3 1115G4 с 2-ядрами на 1.7-3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1115G4 and 9300H
Причины выбрать Intel Core i5 9300H
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
Причины выбрать Intel Core i3 1115G4
  • Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
  • На 38% ниже чем у Core i5 9300H пиковое энергопотребление – 28 vs 45 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 18% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1208 и 1021 балл

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 9300H
2365
Core i3 1115G4 +15%
2720
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 9300H +24%
7890
Core i3 1115G4
6351
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 9300H
1003
Core i3 1115G4 +19%
1194
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 9300H +21%
3269
Core i3 1115G4
2691

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 9300H и i3 1115G4

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 апреля 2019 2 сентября 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake Tiger Lake UP3
Номер модели i5-9300H i3-1115G4
Сокет BGA-1440 BGA-1449
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel Iris Xe Graphics G4

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 8 4
Частота 2.4 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц 4.1 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 30x
Скорость шины 8 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 128КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 12-28 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 DDR4-3200, LPDDR4X-3733
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 9300H Сайт Intel Core i3 1115G4
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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