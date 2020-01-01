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Intel Core i5 9300H против i3 7100U

Intel Core i5 9300H
Intel Core i5 9300H
VS
Intel Core i3 7100U
Intel Core i3 7100U

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 9300H на 2.4 ГГц или i3 7100U с 2-ядрами на 2.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7100U and 9300H
Причины выбрать Intel Core i5 9300H
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • Появился на 2 года и 8 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 5 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 7.7 ГБ/c (23%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i3 7100U
  • На 67% ниже чем у Core i5 9300H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 9300H +304%
1789
Core i3 7100U
443
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 9300H +75%
2407
Core i3 7100U
1379
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 9300H +190%
7875
Core i3 7100U
2714
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 9300H +136%
3197
Core i3 7100U
1353

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 9300H и i3 7100U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 апреля 2019 30 августа 2016
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake Kaby Lake
Номер модели i5-9300H i3-7100U
Сокет BGA-1440 BGA-1356
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel HD Graphics 620

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 8 4
Частота 2.4 ГГц 2.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц -
Скорость шины 8 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 128КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 3МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600
Макс. размер 128 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.8 ГБ/c 34.1 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 9300H Сайт Intel Core i3 7100U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 12
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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