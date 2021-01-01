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Intel Core i5 9300H против i5 10200H

Intel Core i5 9300H
VS
Intel Core i5 10200H
Intel Core i5 9300H
Intel Core i5 10200H

Что лучше: Intel Core i5 9300H на 2.4 ГГц (c Turbo Boost до 4.1) или i5 10200H на 2.4 ГГц (c Turbo Boost до 4.1)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10200H and 9300H
Причины выбрать Intel Core i5 10200H
  • Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
  • На 4 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 9300H
8078
Core i5 10200H +11%
8980
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 9300H и i5 10200H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 апреля 2019 1 сентября 2020
Цена в момент релиза - 250 долларов
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake Comet Lake
Номер модели i5-9300H -
Сокет BGA-1440 BGA-1440
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 2.4 ГГц 2.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц 4.1 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 24x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 128КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.8 ГБ/c 45.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 9300H Сайт Intel Core i5 10200H
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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