Intel Core i5 9300H против i5 10210U
Что лучше: Intel Core i5 9300H на 2.4 ГГц (c Turbo Boost до 4.1) или i5 10210U на 1.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 9300H
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать Intel Core i5 10210U
- На 67% ниже чем у Core i5 9300H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 4.1 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i5 9300H +1%
410
407
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 9300H +40%
1789
1275
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 9300H +7%
2407
2241
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 9300H +23%
7875
6403
Geekbench 5 (одноядерный)
1028
Core i5 10210U +1%
1035
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 9300H +6%
3197
3024
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|23 апреля 2019
|21 августа 2019
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|i5-9300H
|i5-10210U
|Сокет
|BGA-1440
|BGA-1528
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 620
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|2.4 ГГц
|1.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.1 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|16x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|128КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.8 ГБ/c
|41.66 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 9300H
|Сайт Intel Core i5 10210U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
Опрос
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