Intel Core i5 9300H против i5 10500
Что лучше: 4-ядерный ноутбучный Intel Core i5 9300H на 2.4 ГГц или десктопный i5 10500 с 6-ядрами на 3.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 9300H
- На 31% ниже чем у Core i5 10500 пиковое энергопотребление – 45 vs 65 Ватт
Причины выбрать Intel Core i5 10500
- Появился на 1 год позже чем соперник
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- На 16% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1150 и 988 баллов
- На 10% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.1 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
421
Core i5 10500 +12%
470
Cinebench R20 (многоядерный)
1841
Core i5 10500 +88%
3456
Passmark CPU (одноядерный)
2419
Core i5 10500 +15%
2783
Passmark CPU (многоядерный)
8037
Core i5 10500 +68%
13464
Geekbench 5 (одноядерный)
988
Core i5 10500 +19%
1171
Geekbench 5 (многоядерный)
3285
Core i5 10500 +80%
5928
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|23 апреля 2019
|1 мая 2020
|Цена в момент релиза
|-
|192 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|i5-9300H
|i5-10500
|Сокет
|BGA-1440
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|4
|6
|Количество потоков
|8
|12
|Частота
|2.4 ГГц
|3.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.1 ГГц
|4.5 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|0x
|31x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|128КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|DDR4-2666
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.8 ГБ/c
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 9300H
|Сайт Intel Core i5 10500
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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