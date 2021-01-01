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Intel Core i5 9300H против i5 10500

Intel Core i5 9300H
VS
Intel Core i5 10500
Intel Core i5 9300H
Intel Core i5 10500

Что лучше: 4-ядерный ноутбучный Intel Core i5 9300H на 2.4 ГГц или десктопный i5 10500 с 6-ядрами на 3.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10500 and 9300H
Причины выбрать Intel Core i5 9300H
  • На 31% ниже чем у Core i5 10500 пиковое энергопотребление – 45 vs 65 Ватт
Причины выбрать Intel Core i5 10500
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 16% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1150 и 988 баллов
  • На 10% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.1 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 9300H
1841
Core i5 10500 +88%
3456
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 9300H
2419
Core i5 10500 +15%
2783
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 9300H
8037
Core i5 10500 +68%
13464
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 9300H
3285
Core i5 10500 +80%
5928

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 9300H и i5 10500

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 апреля 2019 1 мая 2020
Цена в момент релиза - 192 долларов
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Comet Lake
Номер модели i5-9300H i5-10500
Сокет BGA-1440 BGA-1200
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 12
Частота 2.4 ГГц 3.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 0x 31x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 128КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.8 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 9300H Сайт Intel Core i5 10500
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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