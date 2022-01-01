Главная > Сравнения CPU > Core i5 9300H vs Core i5 11400H

Intel Core i5 9300H против i5 11400H

Intel Core i5 9300H
VS
Intel Core i5 11400H
Intel Core i5 9300H
Intel Core i5 11400H

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 9300H на 2.4 ГГц или i5 11400H с 6-ядрами на 2.2-2.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11400H and 9300H
Причины выбрать Intel Core i5 11400H
  • Появился на 2 года и 1 месяц позже чем соперник
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 37% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1427 и 1044 балла
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 9.4 ГБ/c (22%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 10% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.1 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 9300H
1128
Core i5 11400H +54%
1737
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 9300H
4744
Core i5 11400H +97%
9367
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 9300H
2376
Core i5 11400H +29%
3068
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 9300H
7830
Core i5 11400H +108%
16256
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 9300H
1050
Core i5 11400H +36%
1431
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 9300H
3618
Core i5 11400H +76%
6360
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 9300H и i5 11400H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 апреля 2019 11 мая 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Coffee Lake Tiger Lake H45
Номер модели i5-9300H i5-11400H
Сокет BGA-1440 BGA-1787
Интегрированная графика UHD Graphics 630 UHD Graphics for 11th Gen (16 EU)

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 12
Частота 2.4 ГГц 2.2-2.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 22-27x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 128КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 35-45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU)
Частота GPU 350 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1050 МГц 1450 МГц
Шейдерные блоки 192 128
TMUs 24 16
ROPs 3 8
Вычислительные блоки 24 16
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i5 9300H
0.38 терафлопс
Core i5 11400H
0.382 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.8 ГБ/c 51.2 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 9300H Сайт Intel Core i5 11400H
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
5 (100%)
Всего проголосовало: 5

Конкуренты

1. Core i5 1135G7 или Core i5 9300H
2. Ryzen 5 5500U или Core i5 9300H
3. Ryzen 7 5800H или Core i5 9300H
4. Core i5 1135G7 или Core i5 11400H
5. Ryzen 5 5600H или Core i5 11400H
6. Core i7 11800H или Core i5 11400H
7. Core i7 11370H или Core i5 11400H
8. Core i7 12800H или Core i5 11400H

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i5 11400H или i5 9300H?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры