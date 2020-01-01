Главная > Сравнения CPU > Core i5 9300H vs Core i5 7300HQ

Intel Core i5 9300H против i5 7300HQ

Intel Core i5 9300H
Intel Core i5 9300H
VS
Intel Core i5 7300HQ
Intel Core i5 7300HQ

Что лучше: Intel Core i5 9300H на 2.4 ГГц (c Turbo Boost до 4.1) или i5 7300HQ на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 3.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7300HQ and 9300H
Причины выбрать Intel Core i5 9300H
  • Появился на 2 года и 4 месяца позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • На 17% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 3.5 ГГц)
  • На 4.3 ГБ/c (11%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 9300H +23%
2407
Core i5 7300HQ
1955
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 9300H +56%
7875
Core i5 7300HQ
5042
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 9300H +14%
3197
Core i5 7300HQ
2793

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 9300H и i5 7300HQ

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 апреля 2019 3 января 2017
Цена в момент релиза - 250 долларов
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake Kaby Lake
Номер модели i5-9300H i5-7300HQ
Сокет BGA-1440 BGA-1440
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel HD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 4
Частота 2.4 ГГц 2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц 3.5 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 25x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 128КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 DDR4-2400, LPDDR3-2133, DDR3L-1600
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.8 ГБ/c 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 9300H Сайт Intel Core i5 7300HQ
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
2 (66.7%)
1 (33.3%)
Всего проголосовало: 3

Конкуренты

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i5 7300HQ или i5 9300H?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях