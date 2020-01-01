Intel Core i5 9300H против i5 8400
Что лучше: 4-ядерный ноутбучный Intel Core i5 9300H на 2.4 ГГц или десктопный i5 8400 с 6-ядрами на 2.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
74
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
22
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
53
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
52
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 9300H
- Появился на 1 год и 7 месяцев позже чем соперник
- На 31% ниже чем у Core i5 8400 пиковое энергопотребление – 45 vs 65 Ватт
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 8400
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
410
411
Cinebench R20 (многоядерный)
1789
Core i5 8400 +28%
2295
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 9300H +1%
2407
2378
Passmark CPU (многоядерный)
7875
Core i5 8400 +16%
9131
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 9300H +1%
1028
1020
Geekbench 5 (многоядерный)
3197
Core i5 8400 +35%
4302
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|23 апреля 2019
|5 октября 2017
|Цена в момент релиза
|-
|182 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Coffee Lake
|Номер модели
|i5-9300H
|i5-8400
|Сокет
|BGA-1440
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|4
|6
|Количество потоков
|8
|6
|Частота
|2.4 ГГц
|2.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.1 ГГц
|4 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|28x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|128КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|9МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|DDR4-2666
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.8 ГБ/c
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 9300H
|Сайт Intel Core i5 8400
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
Опрос
3 (75%)
1 (25%)
Всего проголосовало: 4
Конкуренты
- Intel Core i5 9300H против Intel Core i7 10750H
- Intel Core i5 9300H против AMD Ryzen 7 4800H
- Intel Core i5 9300H против Intel Core i5 10300H
- Intel Core i5 9300H против Intel Core i5 10210U
- Intel Core i5 9300H против Intel Core i5 1035G4
- Intel Core i5 8400 против AMD Ryzen 5 3600
- Intel Core i5 8400 против AMD Ryzen 5 2600
- Intel Core i5 8400 против Intel Core i5 10400
- Intel Core i5 8400 против Intel Core i5 9400F
- Intel Core i5 8400 против AMD Ryzen 7 2700X