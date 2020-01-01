Intel Core i5 9300HF против AMD Ryzen 7 4800H
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 9300HF на 2.4 ГГц или AMD Ryzen 7 4800H с 8-ядрами на 2.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 9300HF
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
Причины выбрать AMD Ryzen 7 4800H
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Поддержка 4-х канальной памяти
- Появился на 9 месяцев позже чем соперник
- На 26.47 ГБ/c (63%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Есть интегрированный графический ускоритель Radeon Vega 7
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 4.1 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
422
Ryzen 7 4800H +11%
467
Cinebench R20 (многоядерный)
1917
Ryzen 7 4800H +98%
3793
Passmark CPU (одноядерный)
2321
Ryzen 7 4800H +13%
2624
Passmark CPU (многоядерный)
7729
Ryzen 7 4800H +148%
19159
Geekbench 5 (одноядерный)
1064
Ryzen 7 4800H +8%
1152
Geekbench 5 (многоядерный)
3962
Ryzen 7 4800H +74%
6876
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|1 апреля 2019
|6 января 2020
|Цена в момент релиза
|250 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Zen 2
|Номер модели
|i5-9300HF
|-
|Сокет
|BGA-1440
|FP6
|Интегрированная графика
|Нет
|Radeon Vega 7
Производительность
|Количество ядер
|4
|8
|Количество потоков
|8
|16
|Частота
|2.4 ГГц
|2.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.1 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|29x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|128КБ (на ядро)
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|DDR4-3200, LPDDR4X-4266
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|4
|Макс. пропускная способность
|41.8 ГБ/c
|68.27 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 9300HF
|Сайт AMD Ryzen 7 4800H
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX
|-
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