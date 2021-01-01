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Intel Core i5 9300HF против i5 1135G7

Intel Core i5 9300HF
VS
Intel Core i5 1135G7
Intel Core i5 9300HF
Intel Core i5 1135G7

Что лучше: Intel Core i5 9300HF на 2.4 ГГц (c Turbo Boost до 4.1) или i5 1135G7 на 0.9-2.4 ГГц (c Turbo Boost до 4.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1135G7 and 9300HF
Причины выбрать Intel Core i5 9300HF
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
Причины выбрать Intel Core i5 1135G7
  • Появился на 1 год и 6 месяцев позже чем соперник
  • На 38% ниже чем у Core i5 9300HF пиковое энергопотребление – 28 vs 45 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 22% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1267 и 1037 баллов
  • Есть интегрированный графический ускоритель Iris Xe Graphics G7 80EU
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 4.1 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 9300HF
7682
Core i5 1135G7 +33%
10250
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 9300HF и i5 1135G7

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 апреля 2019 2 сентября 2020
Цена в момент релиза 250 долларов -
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake Tiger Lake UP3
Номер модели i5-9300HF i5-1135G7
Сокет BGA-1440 BGA-1449
Интегрированная графика Нет Iris Xe Graphics G7 80EU

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 2.4 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 0x 9-24x
Скорость шины 8 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 128КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1250КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 12-28 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 DDR4-3200, LPDDR4-4267
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 9300HF Сайт Intel Core i5 1135G7
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX -

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Комментарии

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