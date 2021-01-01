Intel Core i5 9300HF против i5 9300H
Что лучше: Intel Core i5 9300HF на 2.4 ГГц (c Turbo Boost до 4.1) или i5 9300H на 2.4 ГГц (c Turbo Boost до 4.1)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 9300H
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i5 9300HF +2%
429
421
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 9300HF +5%
1929
1841
Passmark CPU (одноядерный)
2361
Core i5 9300H +2%
2419
Passmark CPU (многоядерный)
7682
Core i5 9300H +5%
8037
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 9300HF +6%
1044
988
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 9300HF +11%
3658
3285
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 апреля 2019
|23 апреля 2019
|Цена в момент релиза
|250 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Coffee Lake
|Номер модели
|i5-9300HF
|i5-9300H
|Сокет
|BGA-1440
|BGA-1440
|Интегрированная графика
|Нет
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|2.4 ГГц
|2.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.1 ГГц
|4.1 ГГц
|Множитель
|0x
|0x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|128КБ (на ядро)
|128КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.8 ГБ/c
|41.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 9300HF
|Сайт Intel Core i5 9300H
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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