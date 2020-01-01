Intel Core i5 9400 против AMD Ryzen 5 2600
Что лучше: Intel Core i5 9400 на 2.9 ГГц (c Turbo Boost до 4.1) или AMD Ryzen 5 2600 на 3.4 ГГц (c Turbo Core до 3.9)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
76
70
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
27
33
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
61
62
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
55
58
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 9400
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
- На 5% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 3.9 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 2600
- Разблокированный множитель
- Имеет на 7 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров
- На 2.11 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
369
Cinebench R20 (многоядерный)
2691
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 9400 +10%
2471
2244
Passmark CPU (многоядерный)
9469
Ryzen 5 2600 +39%
13192
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 9400 +5%
1028
980
Geekbench 5 (многоядерный)
4938
Ryzen 5 2600 +10%
5439
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|7 января 2019
|11 сентября 2018
|Цена в момент релиза
|212 долларов
|199 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Zen+
|Номер модели
|i5-9400
|-
|Сокет
|LGA-1151
|AM4
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|6
|12
|Частота
|2.9 ГГц
|3.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.1 ГГц
|3.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|29x
|34x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|9МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.8 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2933
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|43.71 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 9400
|Сайт AMD Ryzen 5 2600
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
Опрос
1 (33.3%)
2 (66.7%)
Всего проголосовало: 3
Конкуренты
- AMD Ryzen 7 3700X или Intel Core i5 9400
- AMD Ryzen 5 3500U или Intel Core i5 9400
- AMD Ryzen 5 3600X или Intel Core i5 9400
- AMD Ryzen 3 3300X или Intel Core i5 9400
- Intel Core i5 9600K или Intel Core i5 9400
- Intel Core i7 10700K или AMD Ryzen 5 2600
- Intel Core i5 10600K или AMD Ryzen 5 2600
- Intel Core i5 10400 или AMD Ryzen 5 2600
- AMD Ryzen 3 3100 или AMD Ryzen 5 2600
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