Что лучше: Intel Core i5 9400 на 2.9 ГГц (c Turbo Boost до 4.1) или AMD Ryzen 5 2600 на 3.4 ГГц (c Turbo Core до 3.9)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.