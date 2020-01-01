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Intel Core i5 9400 против i3 10100

Intel Core i5 9400
Intel Core i5 9400
VS
Intel Core i3 10100
Intel Core i3 10100

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 9400 на 2.9 ГГц или i3 10100 с 4-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10100 and 9400
Причины выбрать Intel Core i5 9400
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 3 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать Intel Core i3 10100
  • Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 4.1 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 9400
2507
Core i3 10100 +4%
2601
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 9400 +8%
9505
Core i3 10100
8835
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 9400
1016
Core i3 10100 +8%
1099
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 9400 +19%
4987
Core i3 10100
4174

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 9400 и i3 10100

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 7 января 2019 1 мая 2020
Цена в момент релиза 212 долларов -
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Comet Lake
Номер модели i5-9400 i3-10100
Сокет LGA-1151 BGA-1200
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 6 8
Частота 2.9 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 29x 36x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 9МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 9400 Сайт Intel Core i3 10100
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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